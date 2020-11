LIVE | Miljoenen stemmen meer voor Biden, Team Trump zet fraudehotline op: ‘Wacht maar op onze onthullingen’

video/update Doodgescho­ten dader aanslag Wenen eerder veroor­deeld, vijfde slachtof­fer overleden

3 november In het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben maandagavond iets na 20.00 uur meerdere schietpartijen plaatsgevonden. Schutters vielen op zes locaties in de stad aan. De aanslag heeft aan vijf mensen het leven gekost, in totaal raakten zeker 17 mensen gewond. Een 20-jarige dader met zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit is doodgeschoten door de politie. Volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken had hij banden met IS. Vanochtend vroeg zijn er nieuwe verdachten gearresteerd.