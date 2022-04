LIVE | Moldavische conflictregio meldt explosies, autoriteiten spreken van provocatie

Turkse filantroop en zakenman Kavala krijgt levenslang in ‘politiek marathon­pro­ces’

De Turkse filantroop en zakenman Osman Kavala is vandaag door een Turkse rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege betrokkenheid bij de couppoging in Turkije in 2016. Hij is wel vrijgesproken van de aanklacht die tegen hem liep wegens spionage.

