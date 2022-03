LIVE | ‘Moraal Russische troepen is laag’, staakt-het-vuren bij Marioepol voor humanitaire hulp

Oorlog OekraïneDe moraal onder Russische soldaten is laag, meldt de chef van de Britse inlichtingendienst GCHQ tijdens een werkbezoek aan Australië. Verder heeft Rusland voor vandaag een staakt-het-vuren afgekondigd voor humanitaire hulp in Marioepol. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees hier het vorige liveblog terug.