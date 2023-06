LIVE | Moskou claimt honderden doden bij offensief, België onderzoekt gebruik wapens in Rusland

Oorlog OekraïneRussische militairen hebben een groot Oekraïens offensief in de zuidelijke regio Donetsk weten te pareren, zo heeft het Russische ministerie van Defensie maandag verklaard. Daarbij zouden honderden Oekraïense militairen zijn gedood. En België neemt het hoog op dat uit onderzoek is gebleken dat wapens uit Luik zijn gebruikt bij een aanval op Russisch grondgebied. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.