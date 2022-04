LIVE | Nederland en Duitsland bijna rond over levering pantserhouwitsers, Lavrov: vredesoverleg gestrand

Oorlog OekraïneNederland gaat samen met Duitsland pantserhouwitsers leveren aan Oekraïne om het land te helpen in de strijd tegen de Russen. Het overleg hierover bevindt zich in een afrondende fase, zei defensieminister Kajsa Ollongren vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad. Ze is optimistisch dat het gaat lukken. De vredesonderhandelingen tussen de strijdende partijen zijn volgens Russische zijde ‘vastgelopen’. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gezegd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.