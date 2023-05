LIVE | Nieuwe golf luchtaanvallen: ‘Vijftien van achttien kruisraketten neergehaald’

- De drone-aanval op de Krim, zaterdag, was volgens het Oekraïense leger een voorbereiding op het geplande tegenoffensief. ,,De infiltratie van vijandelijke logistiek is een van de elementen van voorbereiding op de krachtige actieve acties van onze strijdkrachten, waar we al lang over praten”, zei woordvoerder Nataliya Humenyuk van het Zuidelijk Commando zondag op televisie.