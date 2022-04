LIVE | Nieuwe sancties: wodka en kaviaar mogen per direct EU niet meer in

Oorlog OekraïneEr komen berichten van nog meer Oekraïense slachtoffers in de door Russen inmiddels verlaten plaatsen. De Europese Unie heeft tot nu toe bijna 30 miljard euro aan Russische en Belarussische bezittingen bevroren, meldt de Europese Commissie. Ondertussen blijft de geruchtenstroom over verdwenen medewerkers van de kerncentrale in Tsjernobyl bestaan. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.