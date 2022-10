LIVE | Oekraïens kernenergiebedrijf: ‘Rusland werkt in bezette kerncentrale mogelijk zelf aan vuile bom’

met video Milieuacti­vis­ten gooien taart in gezicht van wassen beeld koning Charles

Voor de derde keer in korte tijd hebben leden van de organisatie Just Stop Oil een kunstwerk besmeurd met voedsel. Twee milieuactivisten hebben in Madame Tussauds in Londen het wassen beeld van koning Charles beklad met taart. Op Twitter werd een video van de daad gedeeld.

24 oktober