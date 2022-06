LIVE | Oekraïense troepen lijden volgens Zelenski pijnlijke verliezen

oorlog oekraïnePresident Volodimir Zelenski heeft gezegd dat de Oekraïense troepen in de strijd tegen het Russische invasieleger in het oosten van het land ‘pijnlijke verliezen lijden’. Zelenski herhaalde in zijn gebruikelijke toespraak dat Oekraïne zit te springen om moderne raketafweer. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.