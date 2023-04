LIVE | Oekraïne: ‘190.000 Russische soldaten omgekomen tot nu toe’

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie zijn er zo’n 190.000 Russische soldaten om het leven gekomen sinds de Russische invasie in februari vorig jaar begon. En op het bezette Oekraïense schiereiland De Krim zijn zaterdag tien olietanks in brand geschoten. Het vuur brak uit na een drone-inslag, bevestigen Russische autoriteiten op Telegram. Lees erover in ons liveblog.