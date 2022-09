LIVE | Oekraïne: 50.000 Russen gesneuveld, ‘Rusland koopt Noord-Koreaanse munitie’

Oorlog OekraïneHet Russische leger heeft in ruim zes maanden oorlog in Oekraïne meer dan 50.000 soldaten verloren, heeft de Oekraïense legerstaf becijferd. In 195 dagen strijd zouden 50.150 Russische militairen zijn gesneuveld. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.