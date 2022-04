LIVE | Oekraïne: bommenwerpers bestoken Marioepol, meeste slachtoffers Boetsja doodgeschoten

marioepol Cordaid Nederland in shock na ‘Russische aanval’ op partner: 'Slachtof­fers waren onze collega's’

Bij een aanval op het kantoor van Caritas in de zwaar belegerde Oost-Oekraïense stad Marioepol zijn zeven doden gevallen, onder wie twee medewerkers, meldt de Oekraïense hulporganisatie. Caritas is een zusterorganisatie van de Nederlandse stichting Cordaid. ,,Dit nieuws is in alle opzichten vreselijk. Deze mensen zijn in zekere zin collega’s van ons”, zo laat een woordvoerder aan deze site weten.

13 april