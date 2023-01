LIVE | Oekraïne heeft onvoorwaardelijke steun EU, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen

Invloedrij­ke moslimuni­ver­si­teit wil boycot Zweden en Nederland: Vernielen koran is ‘barbaarse misdaad’

Moslims wereldwijd moeten Zweedse en Nederlandse producten boycotten. Die oproep doet de Al-Azhar universiteit in Egypte, het belangrijkste religieuze instituut van soennitische moslims. Aanleiding voor de oproep om Nederland te boycotten is het verscheuren van een koran door Pegida, zondag in Den Haag.

25 januari