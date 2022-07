LIVE | Oekraïne: Massale Russische beschietingen op havenplaatsen, ‘358 kinderen omgekomen door oorlogsgeweld’

met video Akkoord over veilige export graan uit Oekraïne via Zwarte Zee: 'Een baken van hoop’

Rusland en Oekraïne ondertekenden vrijdagmiddag in Turkije een overeenkomst over de veilige export van graan via Oekraïense havens. Deze deal moet mogelijk maken dat 20 miljoen ton Oekraïens graan alsnog via de Zwarte Zee naar het buitenland kan worden vervoerd. VN-baas Antonio Guterres noemt de deal ‘een baken van hoop’.

