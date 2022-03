LIVE | Oekraïne positiever over vluchtroutes na overleg met Russen, truck ramt poort ambassade Ierland

video Twee Oekraïense soldaten trouwen bij checkpoint Kiev: ‘Je weet nooit wat je morgen gebeurt’

Terwijl de oorlog in Oekraïne voortdendert, traden zondag twee Oekraïense soldaten met elkaar in het huwelijk. In tenue, bij een controlepost nabij Kiev. Het koppel was al twintig jaar samen, maar besloot na de Russische inval te trouwen.

13:36