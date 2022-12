LIVE | Oekraïne: ruim 20 dreigementen tegen ambassades en consulaten

Opruimings­dienst VS haalt uit één huis 180 verwaar­loos­de honden en katten

Een speciale opruimingsdienst heeft zo’n 180 verwaarloosde honden en katten gered uit een huis in de Amerikaanse staat New Jersey. Volgens de autoriteiten werden de dieren in “vreselijke en onmenselijke omstandigheden” aangetroffen.

