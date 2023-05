LIVE | Oekraïne: ‘Rusland wil kernongeval veinzen in Zaporizja’, Biden ‘negatief’ over kernwapens Belarus

Zwarte Amerikaan overlijdt na meerdere stroomsto­ten door politie, agenten aange­klaagd voor moord

In de VS zijn drie agenten aangeklaagd voor de dood van een zwarte man. Keith Murriel (41) stierf tijdens een arrestatie in de nacht van oud en nieuw. Op vrijgegeven bodycambeelden is te zien hoe de agenten Murriel meermaals een stroomstoot geven. Ze lachen om hem, terwijl hij roerloos in hun politiewagen ligt.