LIVE | Oekraïne: ‘Russisch leger weg uit Charkov’, president Finland belde Poetin over lidmaatschap Navo

met video Begrafenis Al Jazeera-journalist loopt uit de hand, kist valt bijna op de grond

In Jeruzalem is geweld losgebarsten rond de begrafenisstoet van de doodgeschoten Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh (51). In een video is te zien hoe Israëlische politieagenten charges uitvoeren op Palestijnen die de grafkist dragen. Daardoor viel de kist van Abu Akleh bijna op de grond.

13 mei