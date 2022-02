LIVE | Oekraïne spant rechtszaak aan tegen Rusland bij Internationaal Gerechtshof in Den Haag

videoOekraïne heeft vandaag een rechtszaak aangespannen tegen Rusland bij het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis in Den Haag. ,,We eisen dat Rusland verantwoordelijk wordt gehouden voor het manipuleren van het begrip genocide om agressie te rechtvaardigen. We vragen de rechtbank om Rusland onmiddellijk te bevelen de vijandelijkheden te staken en volgende week een hoorzitting te plannen”, twittert president Zelenski. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.