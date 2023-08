LIVE | Oekraïne-top in Jeddah zonder resultaat, Kyiv eist aanval op Krim-bruggen op

slovenië Dagen nadat hond Cooper werd meege­sleurd door kolkende water, is hij terecht: ‘We bleven hopen’

Een lichtpuntje in alle rampspoed in het door noodweer geteisterde Slovenië. Cooper, de hond van Vlaamse vakantiegangers die vermist raakte toen de camping overstroomde, is terecht. De 1,5 jaar oude reu heeft het kolkende water overleefd. ‘Het is een wonder!’