LIVE | Oekraïne wil modernere wapens van Duitsland, hoog Amerikaanse bezoek voor Zelenski

UPDATE Soedanese artsen: dodental door stammenge­weld West-Darf­ur loopt op tot 176

Bij recente gewapende confrontaties in de staat West-Darfur in Soedan zijn inmiddels minstens 176 doden en 220 gewonden gevallen, meldt het Centraal Comité van Soedanese Artsen (CCSD). ,,Sommige lichamen werden begraven zonder autopsie of melding”, aldus het CCSD.

27 april