LIVE | Oekraïne zaait 20 procent minder graan; 3 miljoen vluchtelingen vanuit buurland verder Europa in

oorlog oekraïneGesprekken tussen Turkse functionarissen en delegaties uit Zweden en Finland hebben niet tot een doorbraak geleid in de Navo-kwestie, melden meerdere bronnen. Ondertussen roepen communistische parlementsleden in het oosten van Rusland op tot het stoppen van het offensief in Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.