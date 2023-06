LIVE | Opnieuw luchtalarm in heel Oekraïne; Zelensky: ‘Klaar voor tegenoffensief, kunnen niet langer wachten’

Oorlog OekraïneOekraïne is klaar voor het langverwachte tegenoffensief om de bezette gebieden - in het oosten, zuid-oosten en zuiden van het land - te bevrijden op de Russen. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdag in een interview met de Amerikaanse krant Wall Street Journal. ,,We gaan het doen.’’ Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.