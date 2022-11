LIVE | Poetin-bondgenoot en oprichter Wagner-groep prijst Zelenski: ‘Onderschat hem niet’

met video Zwaargewon­de in trein tussen Brussel en Amsterdam na flinke vechtpar­tij groep jongeren

Bij een vechtpartij in een trein, die van Brussel naar Amsterdam onderweg was, is zaterdagavond een jongere zwaargewond geraakt. Hij zou zijn aangevallen met een mes. De jongen is buiten levensgevaar. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden.

30 oktober