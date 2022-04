LIVE | Poetin laat Russische westgrens versterken, evacuatie Marioepol volgens Rode Kruis onmogelijk

4 scenario's Kan Poetin oorlog nog winnen? ‘Hij haalt alles uit de kast om doemscena­rio te voorkomen’

De oorlog in Oekraïne is de tweede maand ingegaan. Ondanks verschillende pogingen tot het bereiken van een vredesakkoord, lijkt een doorbraak ver weg. Hoe het afloopt is niet te voorspellen, meerdere opties zijn mogelijk. We zetten vier scenario’s op een rij.

29 maart