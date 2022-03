LIVE | Poetin: Russisch gas moet vanaf april met roebels worden betaald, anders stopt levering

‘We zijn bedrogen met de uitbrei­ding van de Navo’ en drie andere Russische grieven

Los van de oorlog in Oekraïne zal het nog lang duren voordat de lucht tussen Rusland en het Westen enigszins geklaard is. Historicus Natalja Narosjnitskaja is vaak te horen in Russische en Westerse media om te duiden wat Russische politici en Kremlin-duiders nu écht en al heel lang dwarszit.

30 maart