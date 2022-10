LIVE | Poetin stelt nieuwe bevelhebber 'militaire operatie’ aan, Massagraf gevonden in Liman

VS en Zuid-Ko­rea lanceren gezamen­lijk raketten in reactie op Noord-Koreaanse test

Een dag na de meest recente Noord-Koreaanse rakettest hebben de VS en Zuid-Korea in een gezamenlijke oefening zelf raketten afgevuurd in de regio, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het gaat om vier in de VS gemaakte ATACMS ballistische korteafstandsraketten. Beide landen reageren hiermee op een recente Noord-Koreaanse test met een ballistische raket.

5 oktober