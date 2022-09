LIVE | Poetin verbood terugtrekking uit Cherson, weer prominente Rus omgekomen bij ‘ongeluk’

met video Rusland mobili­seert 300.000 reservis­ten voor de strijd in Oekraïne

Rusland voert per direct een gedeeltelijke mobilisatie in om de strijd in Oekraïne te kunnen voorzetten. De nadruk ligt op reservisten met gevechtservaring, zo kondigde president Vladimir Poetin vandaag aan in een televisietoespraak.

21 september