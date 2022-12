LIVE | Poetin versterkt grenzen en vergroot controle massabijeenkomsten

Montpellier / update Chauffeur nog spoorloos, overreden Aymen (14) overleed aan inwendige bloeding, bijrijder weer vrij

De dood van de 14-jarige Aymen in Montpellier, in de late avonduren na de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko, houdt de gemoederen in die Zuid-Franse stad bezig. De man die hem doodreed is nog steeds niet gearresteerd, aldus het Franse Openbaar Ministerie zaterdag in een update.

18 december