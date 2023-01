LIVE | Polen stuurt zestig tanks van eigen makelij naar Oekraïne; explosies bij Zaporizja-kerncentrale

Juwelen van nicht van Napoleon gestolen in Frans museum: geschatte waarde van 110.000 euro

Juwelen van Mathilde Bonaparte, een nicht van Napoleon Bonaparte, zijn in de nacht van afgelopen zaterdag op zondag gestolen uit het Hébert-museum in de Franse gemeente La Tronche, in de buurt van de zuidoostelijke stad Grenoble. De dieven zouden naar schatting 110.000 euro hebben buitgemaakt.

23 januari