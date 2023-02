LIVE | President Poetin: Russen opnieuw bedreigd door Duitse tanks

VS krijgen toegang tot vier extra militaire bases in Filipijnen

Amerikaanse troepen krijgen toegang tot vier extra militaire bases in de Filipijnen, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De extra toegang gebeurt in het kader van een pact uit 2014, bekend als EDCA, waardoor Amerikaanse troepen door Filipijnse bases kunnen roteren. Het stelt het Amerikaanse leger ook in staat om defensiematerieel en voorraden op die bases op te slaan.

