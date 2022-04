LIVE | Rusland bevestigt aanvallen op Oekraïense spoorwegen

Oorlog OekraïneRusland heeft vandaag aanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïense spoorwegen en -stations, bevestigt het Russische ministerie van Defensie. Het betrof aanvallen met precisieraketten op in totaal zes faciliteiten die essentieel zijn voor het per spoor leveren van buitenlandse wapens aan Oekraïense troepen in de Donbas-regio. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.