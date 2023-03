LIVE | ‘Rusland boekt marginale winst bij Bachmoet', Xi nodigt Poetin uit voor bezoek aan China

Rapport: Trump gaf bijna 300.000 dollar aan buitenland­se cadeaus niet correct aan

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn ambtsperiode van 2017 tot 2021 voor bijna 300.000 dollar (ongeveer 280.000 euro) aan buitenlandse geschenken niet correct aangegeven. Dat beweren Democratische parlementsleden van de commissie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de regering, in een voorlopig rapport.