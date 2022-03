LIVE | Rusland en Oekraïne praten weer, Duitse politici: verbied Russisch oorlogslogo Z

oorlog oekraïneVertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne beginnen vandaag nieuwe gesprekken in Turkije, maar veel hoop op een doorbraak is er niet. In Duitsland gaan steeds meer stemmen op om de Z als symbool van de Russische strijd te verbieden. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.