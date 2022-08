LIVE | Rusland sluit vredesakkoord uit, eerste superjacht van Russische miljardair morgen geveild



Oorlog OekraïneMorgen gaat op Gibraltar het eerste in beslag genomen superjacht van een Russische oligarch onder de hamer. De verwachting is dat de Axioma, van Dmitrievich Pumpyansky, beduidend minder gaat opbrengen dan de 75 miljoen euro die het schip waard is. De Oekraïense president Zelenski weigert nog verder te onderhandelen met Rusland, vanwege een ‘absurd en walgelijk proces’ dat tegen Oekraïense soldaten wordt gevoerd in Marioepol. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.