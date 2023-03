LIVE | Rusland stuurt nu ook vrouwelijke gevangenen naar front om ‘zware verliezen’ te compenseren

Canadese bestuurder rijdt in op voetgan­gers: 2 doden en 9 gewonden

In het stadje Amqui in de Canadese provincie Quebec is een automobilist ingereden op voetgangers. Bij de aanrijding vielen minstens twee doden en negen gewonden. Volgens de plaatselijke nieuwszender TVA Nouvelles zou de aanrijding opzettelijk gebeurd zijn, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd.