LIVE | Rusland stuurt versterking naar Oost-Oekraïne, Severodonetsk houdt nog stand

oorlog oekraïneTerwijl Rusland versterking stuurt naar Oost-Oekraïne, houdt het zwaar belegerde Severodonetsk vooralsnog stand. Het Britse Ministerie van Defensie denkt dat de Russen van plan zijn de stad af te snijden van zowel het noorden als het zuiden. Tientallen Oekraïense Azov-militairen die bij de staalfabriek in Marioepol zijn gedood, zijn door de Russen teruggegeven aan Oekraïne. En de Oekraïense president Zelenski is ervan overtuigd dat Oekraïne ergens in de komende weken kandidaat-lid van de Europese Unie zal worden. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.