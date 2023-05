LIVE | Rusland: ‘Twee Amerikaanse bommenwerpers onderschept boven Baltische Zee’

- Rusland beweert de laatste aanvallers te hebben verdreven die vanuit Oekraïne de regio Belgorod aanvielen. Hierbij zouden meer dan zeventig aanvallers zijn gedood. De beweringen zijn niet bevestigd door onafhankelijke bronnen.



- Polen is deze week begonnen met de training van Oekraïense gevechtspiloten. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell gezegd tijdens een bijeenkomst van Europese defensieministers. De piloten oefenen met het vliegen in F-16’s.



- Dergelijke trainingen zullen op een later moment ook in Nederland plaatsvinden. Defensieminister Kajsa Ollongren liet weten dat nog niet is besloten om Oekraïne ook van F-16’s te gaan voorzien.



- In Belgorod is het nog steeds onrustig na gevechten en vernielingen die daar maandag veroorzaakt werden door een groep Russische saboteurs. De Russische gouverneur Vyacheslav Gladkov roept inwoners van de stad Grayvoron op nog niet terug te keren naar hun huis.