LIVE | ‘Rusland verandert toon in onderhandelingen’, Staatssecretaris: geen vergoeding voor opvangers Oekraïners

De Oekraïense regering begint vooruitgang te zien in de onderhandelingen met Moskou, zegt presidentieel adviseur Ihor Zjovkva volgens het Oekraïense persbureau UNIAN. De gesprekken zijn volgens hem constructiever geworden. En gastgezinnen of andere huishoudens die Oekraïense vluchtelingen opvangen, krijgen hiervoor niet een onkostenvergoeding. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei eerder dat het kabinet hieraan werkt, maar dit is ,,niet het voorstel dat nu uitgewerkt wordt’’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.