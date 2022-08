LIVE | ‘Rusland verbrandt dagelijks voor miljoenen aan gas’, Russisch leger vergroot tot 1,15 miljoen man

1 op 3 senioren heeft nog seks: ‘We zien kennissen sterven, maar wij gedragen ons nog als tieners’

,,Viagra heb ik al genomen. Maar wat vooral geholpen heeft, is opnieuw experimenteren met gekende technieken, zoals soixante-neuf of vingeren.” Vaak wordt gedacht dat oudere mensen niet meer vrijen. Maar lust gaat níét met pensioen: ongeveer een op de drie 75-plussers is nog seksueel actief. Willem (62), Johan (73) en Inge (68) doen een boekje open over hun intieme avonturen.

