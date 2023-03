LIVE | Rusland wil neergestorte drone VS uit zee halen, Turks akkoord voor Navo-lidmaatschap Finland dichterbij

Gruwelijke ontdekking in Duitsland: jongen ziet sneakers van dode man uit rioolput steken

Een jonge wandelaar deed vannacht een gruwelijke ontdekking. Langs een afgelegen weg in Lülsdorf, een plaatsje even ten zuiden van Keulen, zag hij twee sneakers boven de berm uitsteken. Toen hij wat beter keek zag hij dat de schoenen bij een lichaam hoorden, dat ondersteboven in een rioolschacht was gedumpt.