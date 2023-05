LIVE | Rusland zegt dat Oekraïense saboteurs over de grens onrust zaaien

Oorlog in OekraïneHet Kremlin beweert dat een ‘sabotagegroep’ van het Oekraïense leger de grens met Rusland is overgestoken en verantwoordelijk is voor onrust in de regio Belgorod. Ook de gouverneur van de Russische grensregio spreekt van een ,,sabotage- en verkenningsgroep.” Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.