LIVE | Russen bombarderen steden in West-Oekraïne, Zelenski tegen Russische moeders: ‘Stuur je kind niet naar de oorlog’

Belangrijk nieuws op een rij:

- De Verenigde Staten, de G7 en de Europese Unie hebben nieuwe sancties tegen Rusland afgekondigd. Zij gaan stappen ondernemen om de status van ‘permanente normale handelsbetrekkingen’ voor Rusland in te trekken. de import van verschillende producten wordt in de ban gedaan en de export van luxegoederen naar Rusland wordt ook stilgelegd.



- Rusland probeert bondgenoot Belarus bij de oorlog tegen Oekraïne te betrekken door in Belarus onder valse vlag dorpen aan te vallen. Dat gebeurde met straaljagers, zegt Oekraïne. Rusland heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd.



- Zeker 1582 inwoners van de zuidelijke havenstad Marioepol in Oekraïne zijn om het leven gekomen door de Russische beschietingen, die nu al zo’n twaalf dagen duren. Dat hebben de lokale autoriteiten vandaag bekend gemaakt in een online statement. Artsen zonder Grenzen spreekt van een ‘onvoorstelbare tragedie’ in de stad.



- De leiders van Rusland en Belarus zijn gezamenlijke stappen overeengekomen om samen de westerse sancties het hoofd te bieden. Dat meldt het nationale persbureau Belta. Ook wordt gemeld dat Rusland zijn buurland snel moderne militaire middelen gaat toespelen, in ruil voor moderne landbouwmiddelen. Verdere details werden niet bekend gemaakt.



- Twee weken na het begin van de Russische invasie in Oekraïne hebben ruim 2,5 miljoen mensen dat land ontvlucht, blijkt vrijdag uit cijfers van de Verenigde Naties. De teller stond donderdag nog op ruim 2,3 miljoen.