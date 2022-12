LIVE | Russische aanvallen in Donetsk afgeslagen, enorme Oekraïense vluchtelingengolf verwacht

Met video Basketbal­ster Griner in VS geland na gevangenen­ruil met wapenhande­laar Boet

De gevangenenruil van de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner en de Russische wapenhandelaar Viktor Boet werd de afgelopen maanden op de allerhoogste diplomatieke niveaus uitonderhandeld. Vrijdag landde het vliegtuig met Griner in het Amerikaanse Texas. De avond ervoor kwamen de twee oog in oog te staan op een verlaten betonnen landingsbaan in Abu Dhabi.

9 december