LIVE | Russische ambassadeur in VS: Aanval op de Krim is aanval op Rusland

Russische ambassadeur in VS: Aanval op de Krim is aanval op Rusland

Oorlog in OekraïneDe bevelhebber van het Oekraïense leger, kolonel-generaal Oleksander Syrskyi, heeft de frontlinie nabij de oostelijke stad Bachmoet bezocht. Dat meldt hij via een bericht op Telegram. Syrskyi bedankte daar de troepen die het gebied verdedigen tegen de Russen. Volgens de legerleider gaan de militairen door met het vasthouden van hun posities ‘aan de flanken’ van de stad. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.