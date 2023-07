LIVE | Russische gouverneur: drone-aanvallen Oekraïne op de Krim; ‘Wagner-strijders in Belarus’

Met video Oekraïners helpen elkaar in Nederland: ‘Wil geen slachtof­fer van mijn eigen leven meer zijn’

De oorlog zit 24 uur per dag in hun hoofd, ook al zijn ze in Nederland. Maar bij de Nederlandse psycholoog stuitten gevluchte Oekraïners op lange wachtlijsten en culturele verschillen. Dus zijn ze elkaar maar gaan helpen, vertellen twee Oekraïense vrouwen, van wie er een zelf een psycholoog is. ,,Eerst dacht ik: hoe kunnen Nederlanders nu gewoon doorgaan met hun leven!”