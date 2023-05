LIVE | Russische huurlingenbaas kondigt vertrek uit Bachmoet aan, sprak vorige week nog van ‘grapje’

Oorlog OekraïneDe huurlingen van de Russische Wagner Group zullen op 10 mei vertrekken uit de Oekraïense stad Bachmoet die ze sinds vorige zomer proberen te veroveren. Dat heeft Wagner-baas Jevgeni Prigozjin vrijdag aangekondigd. Aanleiding zijn volgens hem de zware verliezen door het gebrek aan munitie. Het is niet duidelijk of de aankondiging serieus genomen moet worden want vorige week dreigde hij al met het vertrek maar sprak later van een ‘grapje’. Lees erover in ons liveblog.