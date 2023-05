LIVE | Russische luchtaanval met meer dan 50 drones is ‘grootste sinds begin van de oorlog’

Oorlog in OekraïneBij een Russische luchtaanval op de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn vannacht ten minste een dode en drie gewonden gevallen, melden de Oekraïense autoriteiten. De Oekraïense strijdkrachten noemen de aanval de grootste sinds het begin van de oorlog. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.