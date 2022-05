LIVE | Russische soldaat die Oekraïense burger doodde vraagt weduwe om vergiffenis

Oorlog OekraïneDe Russische soldaat die in Oekraïne is aangeklaagd voor het doodschieten van een 62-jarige man heeft de weduwe om vergeving gevraagd. De 21-jarige Vadim Sjisjimarin is de eerste Rus die in Oekraïne terechtstaat voor oorlogsmisdaden. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.