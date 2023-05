LIVE | Russische tank op Leidseplein roept gemengde reacties op, Rusland verplaatst kernwapens naar Belarus

- Rusland beweert dat de opstandelingen zijn verdreven die begin deze week grensdorpen bij Belgorod en Koersk binnenvielen. De angst zit er echter nog goed in: examens voor leerlingen in grensregio worden naar ‘veiligere gebieden’ verplaatst.



- Oekraïne zit achter de aanval op het Kremlin, begin deze maand. Dat zeggen Amerikaanse officials tegen de The New York Times. Het zou onderdeel zijn van een serie aanvallen, die tot ongemak leiden in de Verenigde Staten.